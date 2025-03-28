Экономист предсказал снижение ключевой ставки в апреле

Российский Центробанк на протяжении долгого времени повышал ключевую ставку на фоне перегревания рынка потребительского кредитования, в котором основную роль играет ипотека. Сейчас удалось добиться охлаждения, поэтому уже в апреле регулятор может принять решение о первом понижении ставки, рассказал доктор экономических наук, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб Общественной Службе Новостей.

На рынке ипотечного кредитования действуют различные программы, рынок ими в некоторой степени «перенасыщен», считает эксперт. На этом фоне улучшению ситуации способствует как раз высокая ключевая ставка. При этом на прошедшем заседании ЦБ решил не менять ставку и даже допустил ее снижение в этом году. По мнению Твердохлеба, это говорит о том, что рынок потребкредитования охладился в достаточной мере.

На апрель экономист спрогнозировал снижение ставки ЦБ.

«Я ожидаю снижения [ключевой ставки] в апреле. Мы тут с коллегами даже поспорили. Мне кажется, что на апрельском заседании будет небольшое снижение», — поделился собеседник издания.

Такой сценарий возможен, если ЦБ придет к выводу, что смягчение денежно-кредитной политики не грозит разгоном инфляции, заключил эксперт.

Напомним, Банк России на заседании 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. По прогнозу экономистов и аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», ставки по вкладам и кредитам после 21 марта останутся на текущем уровне. Эксперты подчеркнули, что сейчас — выгодное время для открытия вклада на полгода, а с кредитами торопиться не стоит.

На днях глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что снижаться ключевая ставка может начать в мае, так как темпы инфляции в России снизились.