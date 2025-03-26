Российская экономика за два года росла темпами, обгоняющими европейскую в шесть раз, рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за год.

По его словам, российская экономика второй год подряд демонстрирует темпы роста, которые вдвое превышают среднемировые показатели, сообщает ТАСС. Мишустин отметил, что рост отечественной экономики в шесть раз опережает европейский.

«А в ряде этих государств уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все это время сокращается», – добавил он.

Премьер-министр подчеркнул, что ВВП России по итогам 2024 года достиг 200 трлн рублей, увеличившись почти вдвое с 2020 года. Он отметил, что локомотивом такого роста стал внутренний спрос, как инвестиционный, так и потребительский, а вложения в основной капитал выросли почти на 7,5% за год.

Путин заявил об укреплении России по всем направлениям

Председатель правительства также отметил, что Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла третье место по темпам роста ВВП среди стран G20. Министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что Россия имеет потенциал для ежегодного роста ВВП на три процента. В 2024 году ВВП России достиг исторического максимума.