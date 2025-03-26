В Госдуме дали прогноз по снижению ключевой ставки ЦБ

Инфляция в России уменьшилась, ЦБ РФ может начать снижать ключевую ставку в мае.

Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы видим, что благодаря высокой ключевой ставке инфляция стабилизировалась. Более того, она начала потихонечку снижаться. Это такой сигнал, который говорит о том, что в ближайшее время, я ожидаю, может быть, даже в мае, Центральный банк начнет потихонечку снижать ключевую ставку", - сказал он.

Совет директоров Банка России на заседании 21 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, указав, что может рассмотреть ее повышение, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели по инфляции в 4%.