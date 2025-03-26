Трамп раскрыл, кто для США оказался «хуже врагов»

Лера Букина

Хуже врагов оказались страны Европейского союза. Об этом заявил Newsmax президент США Дональд Трамп.

Трамп раскрыл, кто для США оказался «хуже врагов»
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По мнению главы США, страна была мягкой и слабой. Это открыло другим государствам дорогу для извлечения выгоды из ситуации в связи с ростом государственного долга, который достиг 36 триллионов долларов.

«Часто друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной, как они ее обчистили», — заявил Трамп.

По данным Washington Post, 2 апреля США намерены ввести новые торговые ограничения на импорт товаров из других стран на сумму в триллионы долларов. Ранее государство уже ввело пошлины на импорт из Мексики и Канады, а также повысило ставку на товары из Китая до 20%.

Ранее немецкий политолог Айке Хамер в беседе с «Известиями» заявил, что США практически не имеют интереса ни к Украине, ни к самой Европе из-за ее курса на самоуничтожение. По мнению Хамера, Европа усердно разрушает собственную промышленность и наносит вред своим гражданам.