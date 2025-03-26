Хуже врагов оказались страны Европейского союза. Об этом заявил Newsmax президент США Дональд Трамп.

По мнению главы США, страна была мягкой и слабой. Это открыло другим государствам дорогу для извлечения выгоды из ситуации в связи с ростом государственного долга, который достиг 36 триллионов долларов.

«Часто друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной, как они ее обчистили», — заявил Трамп.

По данным Washington Post, 2 апреля США намерены ввести новые торговые ограничения на импорт товаров из других стран на сумму в триллионы долларов. Ранее государство уже ввело пошлины на импорт из Мексики и Канады, а также повысило ставку на товары из Китая до 20%.

Ранее немецкий политолог Айке Хамер в беседе с «Известиями» заявил, что США практически не имеют интереса ни к Украине, ни к самой Европе из-за ее курса на самоуничтожение. По мнению Хамера, Европа усердно разрушает собственную промышленность и наносит вред своим гражданам.