Предложена новая методика оценки доходного неравенства в России

Учёные представили новую методику оценки доходного неравенства в России, основанную на данных Росстата, скорректированных для богатой части населения с учётом обезличенных сведений налоговых деклараций, которые собирает Федеральная налоговая служба (ФНС).

Эксперты проанализировали данные ФНС о средних доходах физических лиц по однопроцентным группам. Эти сведения были впервые предоставлены ФНС по запросу НИУ ВШЭ. Результаты исследования опубликованы в статье «Оценка доходного неравенства населения России» в журнале «Вопросы экономики», сообщает газета «Ведомости».

Комбинированный подход позволяет получить более точные показатели неравенства в России, подчеркивают авторы исследования. Расслоение является важным показателем для общества, и точность его оценки влияет на правильность экономической политики и мониторинг результатов в сфере социальной защиты и борьбы с бедностью.

Согласно новым данным, доля богатых россиян, если судить по налоговым декларациям, в два раза больше, чем указывает Росстат (1,6% против 0,8%). Доля населения с доходами от 100 000 до 150 000 рублей уменьшилась с 2,3% до 1,8% по результатам корректировки. Группы с доходами до 40 000 рублей (66,7%) и от 80 000 до 100 000 рублей (3,5%) остались без изменений.

Корректировка по остальным группам оказала незначительное влияние: доля с доходами от 40 000 до 60 000 рублей снизилась на 0,1 п. п. до 18,7%, а с доходами от 60 000 до 80 000 рублей – на 0,2 п. п. до 7,8%.

Авторы отмечают, что после корректировки доля населения с доходами до 40 000 рублей не изменилась, но те, кто раньше попадал в группу с доходами от 100 000 рублей, могут перейти в категорию с доходами выше 150 000 рублей.

Эксперты пришли к выводу, что неравенство в России на самом деле несколько выше, чем показывает данные Росстата, полученные в рамках Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах (ВНДН). Корректировка с учётом информации ФНС привела к незначительному увеличению индексов неравенства. Коэффициент фондов (отношение средних доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных) вырос с 9,1 до 9,9 пунктов.

Другой показатель неравенства, коэффициент Джини, также увеличился с 0,348 до 0,363 после корректировки. Этот коэффициент отражает степень расслоения в обществе, и чем он ближе к единице, тем больше различия между богатейшими и беднейшими слоями населения. Данные приводятся за 2022 год.

В 2024 году коэффициент Джини вырос до 0,408, по сравнению с 0,405 в 2023 году, согласно данным Росстата. Также в прошлом году увеличился коэффициент фондов – с 14,8 до 15,1.