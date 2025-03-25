В Россию вернется SWIFT

Россия и США договорились о снятии санкций с ряда российских банков, говорится на сайте Кремля. Достичь этой договоренности удалось в ходе переговоров делегаций в Эр-Рияде.

США снимет все санкции с финансовых организаций, которые задействованы в обеспечении операций по международной торговле продовольствием. Речь, в частности, идет об удобрениях и рыбопродукции.

Что Россия получит от США после снятия санкций

В сообщении также сказано, что первым банком, который вновь будет использовать международный стандарт SWIFT, станет Россельхозбанк. Он и некоторые другие организации получат возможность открывать корреспондентские счета, необходимые для международных связей. Вместе с тем будут сняты ограничения на осуществление операций торгового финансирования.