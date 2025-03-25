Названы причины роста цен на кофе

Цены на кофе растут из-за резкого увеличения потребления продукции в Юго-Восточной Азии, которое сформировалось в последнее десятилетие. Об этом в беседе с «Известиями» заявил генеральный директор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

По словам собеседника, в странах, таких как Китай, Индия, Филиппины, Вьетнам и Индонезия, наблюдается экономический рост, и кофе становится неотъемлемой частью повседневной жизни. Мировое производство не может угнаться за спросом, поэтому любые климатические проблемы в Бразилии и Вьетнаме (которые вместе обеспечивают 60% мирового рынка) теперь оказывают более сильное влияние на цены, отметил эксперт.

Специалист считает, что к осени ситуация с затратами на производство готового кофе может прийти в норму. По его словам, спрос уже начал охлаждаться, «но на сколько это понизит цену на бирже, пока сказать сложно».

«Эксперты ожидают, что к сентябрю ситуация будет уже спокойнее. То есть мировой спрос немного упадет, и это приведет к снижению цены на бирже. Соответственно, это снизит и цены для поставщиков, производителей, переработчиков кофе», — подчеркнул Чантурия.

Специалист обратил внимание на то, что в течение последнего года цена кофе на биржевых площадках значительно увеличилась. Так, стоимость арабики выросла с 150–170 до 380 центов за фунт, а в прошлом месяце достигала 420 центов. Цена робусты, которая ранее стоила около 2000 долларов, теперь составляет 5500 долларов.