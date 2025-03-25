Лавров поддержал возобновление зерновой сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «Первому каналу», что Россия поддерживает возобновление черноморской инициативы (так называемой «зерновой сделки»).

При этом дипломат уточнил, что сделка должна быть возобновлена в «более приемлемой для всех» форме.

Ранее Лавров заявил, что гарантии для России с украинской стороны могут стать лишь результатом приказа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому со стороны американского руководства. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».