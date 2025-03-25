Индекс Мосбиржи начал резко снижаться после переговоров в Эр-Рияде

Индекс Мосбиржи резко ушел в отрицательную зону после того, как стало известно, что содержание переговоров между Россией и США в Эр-Рияде не будет предано огласке, следует из данных торговой площадки.

К 12:32 мск индикатор опускался на 0,47%, до 3163,6 пункта. В понедельник, 24 марта, прошли российско-американские консультации экспертов в Эр-Рияде. Они продлились больше 12 часов. За это время стороны три раза уходили на перерыв.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что дискуссия имела технический характер. Также, по его словам, в настоящее время в графике встреч лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не запланировано проведение двусторонних переговоров. Кроме того, пока не предполагается организация трехсторонних консультаций с участием Украины, сообщил официальный представитель Кремля.

В минувшую пятницу на фоне решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых индекс Мосбиржи начал снижаться. Он падал на 0,2% — до 3 216,84 пункта. Через несколько минут индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на уровне 3 220,79 пункта (-0,07%). Индекс РТС рос на 0,07% — до 1 202,02 пункта. В моменте индекс Мосбиржи повышался на 0,44% — до 3 237,19 пункта.