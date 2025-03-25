Стало известно, на что чаще всего тратят деньги россияне

Жители России все больше средств направляют на покупку кормов для своих питомцев, в то время как на чашку кофе уходит гораздо меньше денег. Молоко стало одним из самых востребованных продуктов во всех регионах страны, пишут «Известия» со ссылкой на результаты компании NTech.

В рейтинге NTech-500 лидирует компания, производящая чипсы, на втором месте — мясная продукция, на третьем — молочный бренд. Соки занимают четвертое место, а сосиски и вареные колбасы входят в пятерку самых продаваемых продуктов.

В то же время бренды детского питания стремительно вошли в десятку лидеров. Курица одного из популярных брендов поднялась на восемь позиций вверх, а энергетические напитки уже два года пользуются большим спросом у россиян и стабильно занимают девятое место в рейтинге.

Из числа лидеров выбыл корм для домашних питомцев. В 2024 году жители России в среднем по стране израсходовали на покупку корма для животных больше средств, чем на приобретение продукции известных кофейных брендов. При этом продажи крупного кофейного бренда значительно выросли, и он переместился с 42-й на 14-ю позицию в рейтинге.

Также отмечается, что в большинстве регионов России люди чаще всего приобретают молоко, а в Северо-Кавказском федеральном округе энергетические напитки опережают по продажам молочную продукцию.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные ВТБ сообщили, что в 2024 году в декабре россияне потратили на спортивные товары и одежду для спорта больше всего денег. По сравнению с январем рост оказался двукратным. Средний чек на эти категории составил 3,4 тыс. рублей.