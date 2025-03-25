Стало известно, на что чаще всего тратят деньги россияне

Лера Букина

Жители России все больше средств направляют на покупку кормов для своих питомцев, в то время как на чашку кофе уходит гораздо меньше денег. Молоко стало одним из самых востребованных продуктов во всех регионах страны, пишут «Известия» со ссылкой на результаты компании NTech.

Стало известно, на что чаще всего тратят деньги россияне
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В рейтинге NTech-500 лидирует компания, производящая чипсы, на втором месте — мясная продукция, на третьем — молочный бренд. Соки занимают четвертое место, а сосиски и вареные колбасы входят в пятерку самых продаваемых продуктов.

В то же время бренды детского питания стремительно вошли в десятку лидеров. Курица одного из популярных брендов поднялась на восемь позиций вверх, а энергетические напитки уже два года пользуются большим спросом у россиян и стабильно занимают девятое место в рейтинге.

Из числа лидеров выбыл корм для домашних питомцев. В 2024 году жители России в среднем по стране израсходовали на покупку корма для животных больше средств, чем на приобретение продукции известных кофейных брендов. При этом продажи крупного кофейного бренда значительно выросли, и он переместился с 42-й на 14-ю позицию в рейтинге.

Также отмечается, что в большинстве регионов России люди чаще всего приобретают молоко, а в Северо-Кавказском федеральном округе энергетические напитки опережают по продажам молочную продукцию.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные ВТБ сообщили, что в 2024 году в декабре россияне потратили на спортивные товары и одежду для спорта больше всего денег. По сравнению с январем рост оказался двукратным. Средний чек на эти категории составил 3,4 тыс. рублей.