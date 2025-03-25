Морские поставки российского угля в Китай рухнули

За первые две декады марта поставки российского энергетического угля в Китай рухнули почти в два раза (на 49 процентов) по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Kpler сообщает «Коммерсантъ».

Годом ранее средняя отгрузка за неделю составляла 534 тысячи тонн, а теперь — 251 тысяча. Поставки в остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) упали на шесть процентов, до 614 тысяч тонн в неделю.

Европейские санкции против российской угольной отрасли привели к тому, что Китай стал основным экспортным рынком для отечественных компаний. При этом назвать его надежным направлением нельзя из-за ряда особенностей.

Общий объем потребления в КНР составляет около пяти миллиардов тонн в год, из них на импорт приходится пять процентов. Так что даже небольшое снижение внутреннего спроса может существенным образом сказаться на поставках из-за рубежа. Для защиты своих компаний Пекин применяет импортные пошлины, таким образом перекладывая проблемы на поставщиков.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов отметил, что на поставки давят большие складские запасы угля в китайских портах. Другие эксперты указывают, что заместить выпадающие объемы китайского спроса на других направлениях вряд ли получится. Развивающиеся рынки предпочитают дешевые низкокалорийные угли, а текущие цены на топливо таковы, что дорогая для российских поставщиков логистика окупается с трудом.

Из плюсов российских компаний можно выделить только возможность стабильных поставок, потому что в Австралии и Индонезии природные катаклизмы в состоянии останавливать отгрузку.

Ранее сообщалось, что начали останавливаться поставки в Китай и коксующегося (более дорогой, чем энергетический) угля, поскольку в текущих ценовых условиях российские предприятия могут вести экспорт только в убыток себе. Поводом для этой тенденции стало снижение выпуска стали в КНР.

Неделю назад министр энергетики России Сергей Цивилев представил проект антикризисной программы поддержки угольной промышленности страны, которая позволит спасти предприятия от банкротства. В свою очередь, Андрей Панов, глава правительства Кемеровской области, ранее утверждал, что проблемы отрасли необходимо решать на межгосударственном уровне, то есть добиваться от Китая сохранения импорта.