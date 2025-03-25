В Нацбанке Казахстана отреагировали на опасения банков работать с РФ

Национальный банк Республики Казахстан признал наличие «избыточных опасений» в действиях коммерческих банков, работающих с Россией. Об этом пишет RTVI со ссылкой на ответ главы регулятора Тимура Сулейменова на депутатский запрос.

Финансовые организации стали требовать от клиентов отказа от контрактов с российскими партнерами.

«Одной из важнейших тем является исключение так называемого «overcompliance»», — заявил глава казахстанского регулятора Сулейменов.

Он также подчеркнул, что окончательное решение находится в плоскости гражданского законодательства. Депутаты нижней палаты Казахстана обратились к руководству страны с официальным запросом. Они указали на системные проблемы в банковском секторе.

«Основной проблемой является отказ казахстанских банков в кредитовании клиентов», — говорится в документе.

Банки мотивируют свои действия риском вторичных санкций.

«При осуществлении операций, связанных с санкционными ограничениями, риск применения санкций исключить невозможно», — отметили в Нацбанке.

Бизнес-сообщество описывает ситуацию как непредсказуемую.

«Это такое волнообразное движение. Только мы находим варианты расчетов, как через какой-то момент происходит очередное ужесточение», — рассказал один из представителей крупного казахстанского бизнеса.

При этом Казахстан официально не присоединился к санкциям. Законодательство страны не содержит прямых запретов на обслуживание операций с российскими партнерами.

Депутаты нижней палаты парламента страны считают, что подобные решения банков ущемляют законные права местных компаний. По их данным, из-за ужесточения внутренней политики финорганизаций экспорт продукции казахстанских машиностроительных предприятий в Россию снизился на 15%.

Эти данные подтверждает официальная статистика: несмотря на общий рост товарооборота между странами на 2,7% до $27,8 млрд, поставки из Казахстана в Россию сократились на 6,5%, до $9,546 млрд (годом ранее — $10,207 млрд).