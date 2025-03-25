Российская экономика может столкнуться с серьёзными вызовами в случае сохранения слишком слабого курса доллара в течение долгого времени.

Об этом порталу News.ru рассказал экономист Николай Кульбака, передаёт ИА DEITA.RU.

Как объяснил эксперт, в случае, если спрос на доллары продолжит снижаться, это может стать сигналом о начале проблем с импортом в России, что было бы крайне нежелательно, поскольку отечественная экономика сильно зависит от иностранных товаров.

Специалист также добавил, что в настоящее время на валютном рынке нет значительного спекулятивного ажиотажа, ибо спрос и предложение в основном определяются экспортёрами и импортёрами. Уменьшение спроса на доллары свидетельствует о трудностях в данной сфере.

«Одни плюсы»: экономист о дедолларизации в России и мире

Как отметил экономист, российские компании могут распродавать доллары, чтобы получить рубли для срочных нужд. Это может быть связано с финансовыми трудностями, из-за которых они вынуждены избавляться от валюты для выполнения своих обязательств, заключил эксперт.

Согласно текущим ценам на нефть, курс рубля к доллару должен находиться в пределах 65–75 рублей, отметила аналитик Наталья Мильчакова. Однако такой курс не является выгодным ни для бюджета, ни для экспортно ориентированных компаний.

Они традиционно выступают за ослабление рубля, так как это делает их продукцию более доступной в долларовом эквиваленте, что повышает их конкурентоспособность на международной арене. Для бюджета низкий курс также выгоден, поскольку в этом случае стоимость барреля нефти возрастает.

Оптимальным для всех участников экономики всегда был предсказуемый валютный курс, а высокая волатильность затрудняет среднесрочное планирование как для бизнеса, так и для государства. Она также отметила, что изначальный прогноз правительства на 2025 год предполагал средний курс доллар на уровне 96,5 рублей.