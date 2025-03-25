Глава ВТБ рассказал о желании Трампа восстановить отношения США и РФ

Президент США Дональд Трамп искренне стремится к тому, чтобы восстановить российско-американские отношения.
Такое мнение озвучил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу CNN.
"Наверное, рано делать какие-то прогнозы, потому что мы находимся в самом начале довольно длительного процесса, ведь в последние годы отношения между Россией и Америкой были по большому счету разрушены. А значит, на их восстановление потребуется время. Но я считаю, что мы определенно видим благие - и при этом искренние - намерения со стороны президента Трампа, а также его желание помочь России решить этот вопрос, восстановить российско-американские отношения. А если есть желание, найдутся и возможности", - сказал Костин.
При этом банкир отметил, что процесс нормализации отношений займет некоторое время.
"Но бизнес гораздо менее политизирован. Бизнес хочет заниматься бизнесом. И я помню об отношениях с американскими компаниями, с американскими банками. Я думаю, шаг за шагом нам удастся восстановить деловые отношения, если руководители стран, политики, будут принимать правильные решения", - добавил он.