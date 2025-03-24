США введут пошлины против стран, покупающих у Венесуэлы нефть и газ

Правительство США планирует со 2 апреля вводить импортные пошлины в размере 25% в отношении тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы. Об этом написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

"Поэтому любая страна, покупающая нефть и/или газ у Венесуэлы, будет вынуждена платить Соединенным Штатам тариф в размере 25% на все торговые операции с нашей страной", - указал он.

Эта мера, которую американский президент назвал "вторичными пошлинами", была введена из-за того, что Венесуэла, как утверждает Трамп, направляла в США преступников и членов международных преступных группировок, в том числе Tren de Aragua.