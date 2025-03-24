Экономист оценил идею о спецпроцедуре для желающих вернуться в РФ западных компаний

Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу, связанную с разработкой специальной процедуры согласования возвращения зарубежных компаний на российский рынок.

Процедуру возвращения западных компаний на российский рынок необходимо усложнить, чтобы избежать дополнительных рисков для российской экономики. Об этом ранее заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. Он, в частности, предложил ввести отдельные категории разрешений для желающих вернуться в РФ западных компаний. Речь идет о тех компаниях, которые «хлопнули дверью», продав российский бизнес после начала боевых действий на Украине и разорвав все связи с РФ. В то же время для западных компаний, которые придерживались более взвешенного подхода (сохранение российских активов и рабочих мест в РФ), могут быть созданы более лояльные условия возвращения, добавил Катырин.

Эксперт высказался в поддержку инициативы, напомнив, что в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент РФ Владимир Путин поручил разработать механизм возвращения иностранных компаний в страну с учетом приоритета российских предприятий.

Возвращаясь в Россию, компании должны урегулировать свои невыполненные обязательства. Полагаю, с этим и будет связан соответствующий механизм. При этом есть иностранные компании, которые продали свой бизнес в России, условно говоря, «за три копейки» - за одну десятую часть от его реальной цены, а теперь хотят получить его назад за такую же сумму. Понятно, что никакого восторга относительно таких пожеланий никто не испытывает… Вместе с тем очевидно, что российским компаниям придется конкурировать с возвращающимися игроками, вопрос только в том, в какой степени они будут защищены от этой конкуренции. Тем компаниям, которые за три года не смогли подготовиться к конкуренции, видимо, придется изменять свою политику развития. То есть защищать их интересы любой ценой, конечно, никто не будет. Но предложение о создании переходного периода для российских компаний, которые закрепились на отечественном рынке и не хотят, чтобы возвращение западных фирм было стремительным, чтобы их выдавили назад, выглядит вполне разумным. Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук

Особое внимание следует уделить вопросу о возвращении в РФ крупных европейских и американских автомобильных брендов, считает специалист.

«Уйдя из России, они тем самым создали владельцам машин большие проблемы. Условно говоря, если здесь был продан их автомобиль, то предполагалось, что в ближайшие 20 лет не территории РФ будет лицензионный сервисный центр, где можно будет получить правильные запчасти, правильные масла и расходные материалы. Но потом бац – и все это исчезает в один день. Приходя на наш рынок, компании брали на себя обязательство, что подобного не произойдет. Так что тут надо разбираться. При попытке компаний, которые повели своих клиентов, вернуться в РФ я бы вкатил им коллективные иски со стороны потребителей на несколько сотен миллионов долларов. Пусть выбирают, что для них лучше, - вернуться сюда и заплатить по иску, либо не возвращаться», - сказал он.

Эксперт также согласился с необходимостью создания специальной комиссии, которая бы рассматривала заявки планирующих возвращение в РФ западных компаний.

«Заниматься выдачей разрешений на ведение бизнеса будет правительственная комиссия - необходим орган, который будет принимать соответствующие решения», - сказал он.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал условие для возвращения компаний в Россию.