Выдачи кредиток в России обрушились

В феврале 2025 года в России было выдано на 52,3% меньше новых кредитных карт, чем в том же месяце 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По словам аналитиков, в конце зимы прошлого года банки выдали гражданам России 2,21 миллиона новых кредитных карт. Это на 1,15 миллиона меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В пересчете на год снижение составило более 50%. Если сравнивать с предыдущим месяцем, то выдача кредитных карт сократилась на 2,1% (или на 20 тысяч карт).

В последний зимний месяц наибольшее количество кредитных карт было выдано в регионах-лидерах. В Москве этот показатель достиг 86,1 тысячи, в Московской области — 67,5 тысячи, в Краснодарском крае — 50,1 тысячи, а в Санкт-Петербурге — 46,7 тысячи.

Подчеркивается, что с мая 2024 года в России наблюдается устойчивое снижение количества выданных новых кредитных карт. По данным экспертов, в феврале 2025 года был зафиксирован минимальный показатель за последний год. Подобная динамика обусловлена прежде всего жесткой денежно-кредитной политикой Банка России.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в стране будет введен «период охлаждения» для кредитов наличными. Сумму до 50 тысяч рублей можно будет получить сразу, в 50–200 тысяч — через 4 часа, свыше 200 тысяч — через 48 часов.