Инвесторы находят обходные пути для вложений в российские активы

Рубль стал лидером роста среди валют развивающихся стран в этом году, укрепившись примерно на 30% к доллару США. Хедж-фонды, делающие ставки на тренды, удерживали позиции в рублевых NDF-контрактах на сумму $8,7 млрд по данным UBS на начало марта. Это вторая по величине позиция фондов среди основных валют, отмечает агентство. Об этом пишет агентство Reuters.

Беспоставочные форвардные контракты на рубль (NDF) — производные инструменты, которые торгуются и рассчитываются в долларах, позволяют инвесторам защититься от осложнений, связанных с санкциями. Аналитики LSEG оценивают средний ежедневный объем торгов по рублевым NDF в $25-30 млн. Однако это лишь малая часть по сравнению с досанкционными объемами в $2-2,5 млрд. «Инвесторы определенно могут попытаться получить выгоду от возможного снятия санкций, не имея прямого контакта с украинскими или российскими активами», — заявил Антон Хаузер, старший управляющий Erste Asset Management, назвав торговлю NDF «экзотическим инструментом».

По данным издания, инвесторы проявляют интерес к еще торгуемым корпоративным облигациям российских компаний — таких как «Газпром», «Лукойл» и «ФосАгро». Однако из-за низкой ликвидности покупатели требуют дисконт.

«Они все еще выплачивают купоны, но торгуемость очень, очень слабая», — отметил Сергей Дергачев, портфельный управляющий Union Investment Privatfonds.

Руководитель исследований австрийского Raiffeisen Bank International Гюнтер Деубер считает, что вместо массового возвращения в Россию, которая изолирована от глобальной финансовой системы с 2022 года, более вероятен обмен активами.

«Существует еще много российских активов на Западе и западных активов в России. И я думаю, что обмен активами — довольно хороший способ снизить риски с обеих сторон», — сказал он.

Генеральный директор армянского брокера Sirius Capital Арарат Мкртчян сообщил о повышенном интересе к внутренним государственным облигациям России. Их доходность около 15% привлекает внимание, несмотря на потери, которые понесли многие иностранные инвесторы после введения санкций. В конце прошлой недели глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила , что регулятор не располагает достоверными данными о повышенном интересе нерезидентов к российским активам. Однако, по её словам, существуют объективные предпосылки для такого интереса, включая разницу в доходности и ставках. При этом реализации таких вложений мешают санкции и ограничения на движение капитала.

Ранее стало известно, что иностранные инвесторы в феврале могли приобрести российские госбумаги на 43 млрд рублей (6,4% от объёма размещения). Несмотря на осторожность зарубежных участников, приток капитала продолжается, отмечал вице-премьер Александр Новак.