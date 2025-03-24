Реальный курс доллара сегодня составляет 160 рублей.

Об этом порталу «Бизнес Online» заявил научный руководитель ЦПЭИ АН республики Татарстан и проректор КФУ Марат Сафиуллин, передает ИА DEITA.RU.

По его словам, данная отметка отражает текущий уровень производительности российской экономики. При этом, экономист заявил о том, что введение такого курса доллара в настоящий момент может привести к заметным социальным потрясениям.

Как считает эксперт, если в нынешней ситуации исключить доходны российского бюджета от экспорта углеводородов, то в таком случае как раз-таки и появится этот самый объективный курс рубля по отношению к доллару — на уровне 160.

Курс доллара упал, а цены не снижаются. В чем дело?

В отличие от субъективного тарифного регулирования, оценка валюты формируется достаточно объективными факторами, однако, вмешательство в его динамику будет иметь последствия: население столкнётся с финансовыми трудностями, заключил Сафиуллин.