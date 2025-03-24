Россия достигла самого низкого уровня бедности за всю историю

Доля россиян с доходами ниже границы бедности в 2024 году составила 7,2%, что является самым низким показателем за всю историю Российской Федерации.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления, опубликованного в Telegram-канале правительства России.

На совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами Голикова рассказала об основных направлениях Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

Одним из ключевых направления стало снижения уровня бедности.

«Мы движемся поступательно по показателям снижения бедности, 2024 год здесь ознаменовался серьёзным результатом — мы имеем показатель 7,2%. Это самый низкий показатель с начала 2000-х годов, ну и в общем в истории Российской Федерации», — сказала вице-премьер.

Ранее Голикова заявила, что вопрос о планах по рождению детей при найме является недопустимым.