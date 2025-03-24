ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов

Центральный банк России продлил в отношении нерезидентов из недружественных стран ограничения на переводы за рубеж средств, которые хранятся на счетах брокеров и доверительных управляющих.

Меры будут действовать еще шесть месяцев, начиная с 1 апреля, сообщает регулятор на сайте.

"Решение принято для поддержания финансовой стабильности", – говорится в материале.

Ограничения, которые были введены 1 апреля 2022 года, распространяются на операции по переводу средств со счетов, открытых физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих.

Ранее ЦБ заявил, что у граждан РФ и физических лиц, являющихся нерезидентами из дружественных стран, сохранится возможность перевода на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалентную сумму в другой валюте в течение одного месяца.

Помимо этого, сохраняются и лимиты на переводы через системы денежных переводов – не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в другой валюте. Также регулятор указал на разрешение гражданам-нерезидентам, работающим в России, отправлять деньги за границу в размере своей заработной платы.