Вступление Украины в ЕС разрушит не только безопасность сообщества, но и европейскую экономику. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия не станет поддерживать никакого движения Украины в сторону ЕС. Киевский режим десять лет обманывал Будапешт, приводит его слова РИА Новости.

Ранее он заявлял, что Венгрия не снимет вето на приём Украины в Евросоюз из-за ситуации в Закарпатье.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал абсурдной идею стран ЕС по ускоренному принятию Киева в союз.