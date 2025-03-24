Названы факторы замедления роста цен в России
Укрепление российской валюты и избыток товаров на рынках в стране могут привести к замедлению темпов роста цен в РФ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственное исследование.
По словам источника издания, затоваривание на отечественных рынках, включая падение спроса на недвижимость на фоне отмены льготной ипотеки, может стать фактором замедления цен в стране. На российском автомобильном рынке также фиксируется избыток товаров, пишет газета. Ситуация подталкивает отечественных дилеров понижать стоимость машин, говорится в статье.
«В январе на стоянках дилеров скопилось 800 тыс. автомобилей, что в масштабах России весьма существенная цифра. Сами дилеры признают, что никаких других вариантов реализовать этот массив, кроме как через маркетинг и снижение цен, сейчас нет», - подчеркивают «Известия».
Помимо того, что рынок насытился и национальная валюта укрепилась, издание отмечает, что в России больше нет недостатка рабочей силы, как это было в прошлом году. Сейчас на рынке труда нет избытка соискателей, он сбалансирован. Это может привести к замедлению роста зарплат, а это, в свою очередь, может способствовать дефляции в экономике, уточняется в материале.
В минувшую пятницу Банк России решил сохранить прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7-8%. Также ЦБ уточнил, что он все еще ожидает возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году. В период с января по февраль текущего года, с учетом сезонных колебаний, рост цен замедлился и составил в среднем 9,1% в годовом выражении после 12% в четвертом квартале 2024 года.