Названы факторы замедления роста цен в России

Укрепление российской валюты и избыток товаров на рынках в стране могут привести к замедлению темпов роста цен в РФ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственное исследование.

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По словам источника издания, затоваривание на отечественных рынках, включая падение спроса на недвижимость на фоне отмены льготной ипотеки, может стать фактором замедления цен в стране. На российском автомобильном рынке также фиксируется избыток товаров, пишет газета. Ситуация подталкивает отечественных дилеров понижать стоимость машин, говорится в статье.

«В январе на стоянках дилеров скопилось 800 тыс. автомобилей, что в масштабах России весьма существенная цифра. Сами дилеры признают, что никаких других вариантов реализовать этот массив, кроме как через маркетинг и снижение цен, сейчас нет», - подчеркивают «Известия».

Помимо того, что рынок насытился и национальная валюта укрепилась, издание отмечает, что в России больше нет недостатка рабочей силы, как это было в прошлом году. Сейчас на рынке труда нет избытка соискателей, он сбалансирован. Это может привести к замедлению роста зарплат, а это, в свою очередь, может способствовать дефляции в экономике, уточняется в материале.

В минувшую пятницу Банк России решил сохранить прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7-8%. Также ЦБ уточнил, что он все еще ожидает возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году. В период с января по февраль текущего года, с учетом сезонных колебаний, рост цен замедлился и составил в среднем 9,1% в годовом выражении после 12% в четвертом квартале 2024 года.