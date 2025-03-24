Оценена торговая зависимость России от Китая и Индии

После введения масштабных западных санкций российская экономика столкнулась с шоком деглобализации, а список ее главных внешнеторговых партнеров резко изменился. Об этом заявил главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин, его слова приводит РИА Новости.

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Если до начала боевых действий на Украине главным торговым партнером России считались страны Евросоюза (ЕС), то после 2022 года их доля во внешнеэкономической структуре РФ начала стремительно падать, отметил аналитик. Роль же участников БРИКС — Китая и Индии — стала, напротив, резко усиливаться.

В результате сейчас на эти страны приходится более половины внешней торговли России. При этом главную роль с большим отрывом играет Китай, добавил эксперт. Зависимость РФ от торговых связей с азиатской страной за последние несколько лет значительно выросла. В настоящее время на КНР приходится почти 50 процентов российского импорта и свыше трети экспорта. Еще 15 процентов российского экспорта занимает Индия, заключил Кузьмин.

По итогам 2024 года товарооборот России и Китая увеличился на 1,9 процента в сравнении с показателем за 2023-й и достиг рекордной отметки в 244,81 миллиарда долларов в денежном выражении. Большая часть оборота пришлась на экспорт из РФ — 129,32 миллиарда. Оставшиеся 115,49 миллиарда пришлись на поставки китайских товаров, которые за отчетный период выросли на 4,1 процента.

Сильная торговая зависимость от Китая ставит Россию в уязвимое положение. Усиление санкционного контроля со стороны западных стран привело к трудностям при трансграничных расчетах РФ с КНР. Отсутствие же свободных контейнеров в азиатской стране стало одной из главных причин резкого увеличения тарифов на прямые поставки в Россию. В первой половине мая стало известно о росте подобных ставок на 500-800 долларов по железнодорожным маршрутам и на 800-1500 долларов — по морским. Все это в итоге заметно подняло конечную стоимость китайских товаров в РФ. С подобными рисками РФ продолжит сталкиваться в долгосрочной перспективе, так как возможностей для диверсификации торговли у нее нет.