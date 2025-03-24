Эксперты оценили риск девальвации рубля в апреле

Доллар продолжает снижаться третий месяц подряд: в марте курс рубля укрепился, прибавив почти 3,5% к доллару.

Эксперты, опрошенные порталом «РБК Инвестиции», сделали свой прогноз, ждать ли девальвации российской национальной валюты в апреле, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали специалисты, основной причиной укрепления рубля в марте стало улучшение геополитических ожиданий, и этот фактор, по мнению специалистов, продолжит оказывать влияние на валютный курс в апреле.

Возможное улучшение внешнеэкономической ситуации может привести к притоку иностранного капитала в Россию, что, в свою очередь, может способствовать еще большему укреплению рубля, заявил аналитик Наталья Ващелюк.

В свою очередь аналитик Наталия Пырьева отметила, что пока рано утверждать, что улучшение отношений с недружественными странами приведет к укреплению рубля, так как существует риск оттока внутреннего капитала за границу.

Если санкционное давление ослабнет, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозирует, что национальная валюта может укрепиться до 70-80 рублей за доллар. В случае отсутствия прогресса в переговорах курс рубля может вернуться в диапазон 90-100 рублей за доллар.

Что касается актуальных курсов обмена валют, то вторым важным фактором, влияющим на динамику рубля, эксперты называют баланс экспорта и импорта. Ожидается, что весенние экспортные поступления будут ниже зимних, а спрос на импорт возрастет, что может привести к постепенному возвращению рубля к уровню 90 рублей за доллар в ближайшее время, заключила Пырьева.