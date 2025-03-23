Россия стала третьей по темпам роста экономики среди стран G20 в 2024 году

Россия в 2024 году стала третьей по темпам роста экономики в G20, передаёт РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статистических служб.

Первое место заняла Индия, несмотря на замедление темпов роста её экономики с 8,8% до 6,7% в 2023 году.

На второй строчке — Китай и Индонезия, их ВВП в прошлом году увеличился на 5%.

Россия заняла третью позицию, второй год подряд увеличив свою экономику на 4,1%.

Четвёртое место у Бразилии — рост её ВВП ускорился с 3,2% до 3,4%.

Пятёрку замкнула Турция, несмотря на замедление темпов роста экономики с 5,1% в 2023 году до 3,2%.

Ранее сообщалось, что Россия обогнала страны «Большой семёрки» по темпам роста экономики.