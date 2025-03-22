В США предупредили о существенном риске для доллара

Доллар может пострадать из-за «бессистемного применения санкций» Вашингтоном. После украинского кризиса и антироссийских рестрикций многие страны задумались об отказе от американской валюты и диверсификации активов. Об этом в материале для Financial Times предупреждает американский экономист Барри Эйхенгрин.

Экономист отметил, что опасность для доллара росла все последние годы, а тренд был задан еще до событий февраля 2022 года.

«Для доллара существует опасность, связанная с бессистемным применением санкций США. Еще до украинского конфликта и введения санкций в отношении российских юридических лиц Америка все чаще прибегала к этому финансовому оружию: число физических лиц, подпадающих под санкции США, выросло с 912 в 2000 году до более 9400 в 2021 году», — пишет Эйхенгрин.

По его словам, санкции, введенные против России в 2022 году, усилили стимул для государств хеджировать риски, отказываясь от доллара. Во всем мире стали учитывать возможность того, что долларовые активы России могут быть не только заморожены, но и конфискованы.

«Одни плюсы»: экономист о дедолларизации в России и мире

Эйхенгрин полагает, что США должны отказаться от политизированного подхода к глобальной экономике, иначе валюты других стран окажутся более привлекательны в мировом масштабе.

Накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что рассуждать на тему отмены антироссийских санкций — преждевременно.