Россия нарастила поставки в ЕС алюминия и меди

Евросоюз нарастил импорт алюминия и меди из России, но сократил закупки никеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В январе 2025 года импорт Евросоюзом алюминия из РФ вырос на 27% по сравнению с декабрем 2024 года — до €70,2 миллиона. В годовом выражении произошло падение объемов поставок на 7%.

Также выросли и закупки меди из России — в 1,5 раза по сравнению с декабрем, до €20,8 миллиона. При этом в годовом выражении они упали более чем вдвое.

При этом ЕС за месяц сократил импорт российского никеля — на 15%, до €70 миллионов. В годовом выражении покупки также сократились — на 23%.

19 марта сообщалось, что импорт Франции из РФ достиг максимума с декабря 2022 года и в январе 2025 года составил €507 млн. По объему импорта из РФ и торговли с РФ в целом Франция обогнала Германию и заняла первое место в Европе. За год поставки российских товаров во Францию выросли на треть, в то время как экспорт Франции в РФ вырос на 4% и достиг уровня в €137,3 млн.