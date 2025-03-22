Правительство направит на обновление пунктов пропусков через границу 859 млн рублей

Кабмин направит 859 млн рублей на обновление пунктов пропусков через границу
Правительство России направит почти 900 млн рублей на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через границу.
Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
«В 2025–2027 годах на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу будет направлено 859 млн рублей», — говорится в сообщении.
В ряде пунктов планируют установить современные инспекционно-досмотровые комплексы, что, как отметили в правительстве, позволит сократить время проведения контрольных процедур.
Всего в рамках программы модернизации соответствующих пунктов пропуска до конца десятилетия власти намерены реконструировать 87 наиболее востребованных пунктов и увеличить их пропускную способность более чем в 2 раза.
Накануне было опубликовано распоряжение кабмина, согласно которому на подготовку и проведение международного песенного конкурса «Интервидение» в 2025 году (аналог европейского «Евровидения») выделили 750 млн рублей.