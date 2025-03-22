Кабмин выделил миллионы рублей для берегоукрепительных сооружений в Крыму

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 770 млн рублей на восстановление берегоукрепительных сооружений в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Более 770 млн рублей будет направлено из резервного фонда правительства на проведение капитального ремонта берегоукрепительных сооружений в Крыму. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.

С помощью выделенных средств будут восстановлены берегоукрепительные сооружения на территории санаториев "Россия", "Кацивели", "Дворец великого князя Дмитрия Константиновича "Кичкине". Они были переданы из федеральной собственности в региональную в ноябре 2024 года и требуют ремонтных работ, отметили в пресс-службе.

Вопрос о выделении на эти цели финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 19 марта.