Шансы Запада отобрать замороженные резервы России оценили

Шансы Запада отобрать у России замороженные золотовалютные резервы мизерные. Такую оценку в интервью РИА Новости дал главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.

«Шансы совершенно мизерные. Большая часть этих средств находится в Бельгии, под бельгийской юрисдикцией, которая отказывается экспроприировать российские деньги. Во всяком случае, пока. Бельгия опасается проблем и подрыва доверия к ее финансовым институтам», — сказал он.

Euroclear не желает отвечать по замороженным активам России

По его мнению, Европейский Союз (ЕС) будет пытаться давить на Бельгию, пока продолжаются боевые действия на Украине, однако США, отметил Кузьмин, постепенно «вроде бы меняют свое отношение к Москве».

Ранее ЕС решил не конфисковывать российские активы, а оставить их замороженными. В тексте, принятом лидерами стран ЕС, говорится, что активы РФ должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия «не прекратит свою агрессивную войну против Украины», а также не компенсирует ущерб.