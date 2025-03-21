Минэнерго: Монголия одобрила проект газопровода «Союз Восток»

Проект строительства газопровода «Союз Восток», которому предстоит стать продолжением газопровода «Сила Сибири — 2», получил одобрение Монголии.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго России, республика завершает экологическую оценку проекта.

«Строительство газопровода придаст дополнительный импульс многолетнему российско-монгольскому сотрудничеству», — отметили в ведомстве.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин выразил надежду на хорошие темпы строительства газопровода через Монголию в Китай.