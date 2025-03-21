Минпромторг предложил поэтапно начать обязательную маркировку сладостей

Минпромторг России предлагает начать с 1 сентября 2025 года поэтапное введение обязательной маркировки отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку.

Об этом говорится в подготовленном Минпромторгом проекте постановления правительства РФ.

"Так, с 1 сентября 2025 года планируется введение требований по регистрации участников оборота в информационной системе маркировки. При этом требование по нанесению средств идентификации будет происходить в несколько этапов в зависимости от вида продукции - с 1 декабря 2025 года по 1 мая 2026 года", - следует из данных постановления.

В министерстве также напомнили, что с 1 марта по 31 августа 2025 года в отношении указанной продукции проводится добровольный эксперимент.