Инвестиционный стратег оценил новое решение ЦБ по ключевой ставке
Инвестиционный стратег Сергей Суверов в разговоре с Рамблером прокомментировал новое решение ЦБ по ключевой ставке, а также ответил на вопрос о его влиянии на российскую экономику и курс рубля.
В пятницу, 21 марта, Банк России в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом регулятор сообщил на своем сайте. В своем пресс-релизе Центробанк подчеркнул, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отметил он. Подчеркивалось, что регулятор рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.
Принятое Банком России решение ожидало большинство аналитиков. При том, что темпы инфляции в последнее время немного замедлились, они остаются гораздо выше, чем таргет Центрального банка в 4%. Так что набор факторов, который повлиял на решение ЦБ, противоречив.Сергей СуверовИнвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ
Решение по сохранению ключевой ставки ЦБ на текущем уровне в краткосрочной перспективе не окажет «большого эффекта» на российскую экономику, добавил специалист. В настоящее время экономические акторы, по его словам, ожидают дальнейших действий ЦБ.
«Пока на финансовых рынках ожидают, что ставка будет снижаться в ближайшие месяцы. И этот шаг уже окажет влияние на экономику, вызвав рост деловой активности, снижение ставок по кредитам», - сказал эксперт.
Суверов вместе с тем рассказал о влиянии нового решения ЦБ по ставке на курс российской валюты.
«Высокие процентные ставки – это один из факторов крепкого рубля. Но в последнее время на его курс в большей степени влияет геополитика, а не политика Центрального банка», - отметил эксперт.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее высказались о дальнейшем повышении ключевой ставки.