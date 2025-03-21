В ЦБ прокомментировали вопрос «разморозки» российских активов

Обсуждение вопроса по «разморозке» российских активов является преждевременным, несмотря на заявления США о возможном смягчении санкций. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

Заморозка российских активов, в том числе и золотовалютных резервов Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов, стала частью обширных антироссийских санкций, введенных Западом после начала Россией спецоперации на Украине.

Сегодня на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что пока рано говорить о подвижках в вопросе разморозки российских активов.

«На эту тему, мне кажется, рассуждать преждевременно. Каких-то конкретных действий, обсуждений я не знаю на эту тему», - подчеркнула она.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что американский лидер Дональд Трамп поручил провести переоценку существующей санкционной политики страны. Глава Минфина США также отмечал, что Вашингтону следует вести поиск более гибких и стратегических инструментов для реализации национальных интересов, чем санкции.