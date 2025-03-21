Набиуллина рассказала, как относится к мемам про себя

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что шутки и мемы о своей деятельности она воспринимает нормально, передает ТАСС.

Набиуллина выступает на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Она, в частности, рассказала о своем отношении к шуткам и мемам.

«Я нормально отношусь к этому, особенно, когда шутки смешные. Абсолютно нормально», - отметила глава ЦБ.

ЦБ сегодня днем в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Решение регулятора совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Ранее партнер Capital Lab Евгений Шатов заявил «Известиям», что главная угроза, связанная с покупкой мемкоинов — цифровых активов, основанных на интернет-мемах, — это их нестабильность и подверженность спекулятивным сделкам. По словам эксперта, стоимость мемкоинов, таких как Dogecoin и Shiba Inu, может значительно колебаться из-за ажиотажа в социальных сетях, мемов или упоминаний известных личностей. Это приводит к формированию «пузырей», которые могут внезапно лопнуть, отметил специалист.