ЦБ дал прогноз по инфляции в 2025 году

Банк России решил сохранить прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7-8%. Об этом сообщил регулятор в своем пресс-релизе.

Также ЦБ уточнил, что он все еще ожидает возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году. В период с января по февраль текущего года, с учетом сезонных колебаний, рост цен замедлился и составил в среднем 9,1% в годовом выражении после 12% в четвертом квартале 2024 года. Базовая инфляция также продемонстрировала снижение и составила в среднем 10,2% после 12,1% в предыдущем квартале.

Инфляционное давление, которое сохраняется в экономике, уменьшилось не так значительно, как общий индекс потребительских цен. Это связано с тем, что внутренний спрос все еще остается высоким. В феврале и начале марта рост цен сдерживался укреплением рубля, которое произошло в начале года.

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться, что в том числе связано с укреплением рубля. Уменьшились и долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка», — подчеркнул регулятор.

Вместе с тем профессиональные аналитики немного скорректировали свои прогнозы относительно уровня инфляции на 2026 год в сторону увеличения. В целом, инфляционные ожидания остаются на высоком уровне, что способствует сохранению тенденции к устойчивому росту цен, добавил Банк России.

Согласно базовому сценарию, в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность.

ЦБ сегодня днем в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Решение регулятора совпало с прогнозами большинства аналитиков.