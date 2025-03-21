В России возникли проблемы со слишком крепким рублем

Физический объем поставок импортных товаров в Россию отстает от плановых значений в последние недели из-за слишком крепкого рубля. Рост курса национальной валюты негативно влияет на товарооборот и, соответственно, снижает доходы федерального бюджета. Об этом на коллегии Федеральной таможенной службы (ФТС) заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Чиновник не указал величину отставания от ожидавшихся значений и выразил уверенность, что ведомство сумеет достичь плановых показаний по сбору. Как ранее сообщили в пресс-службе Минфина, по итогам года от ФТС ожидают сборов в объеме более восьми триллионов рублей, что на триллион больше, чем годом ранее.

В январе положительное сальдо торгового баланса России в январе 2025 года снизилось на 4,8 процента, а объем внешней торговли вырос на 4,6 процента в годовом выражении. В том числе экспорт поднялся на 3,2 процента, а импорт — на 6,6 процента.

На фоне ожиданий приостановки боевых действий на Украине и сближения позиций России и США при президенте Дональде Трампе курс рубля достиг многомесячного максимума.

Участники валютного рынка надеются, что потепление отношений приведет к частичной отмене санкций, хотя этот вопрос еще не обсуждался. В свою очередь, аналитики отмечают, что рост рубля к доллару носит временный характер в связи с тем, что фундаментальные факторы, влияющие на курс, остаются негативными.

На этой неделе глава «Норникеля» Владимир Потанин рассказал, что считал бы идеальным для страны курс 100 рублей за доллар. По мнению миллиардера, такая стоимость российской валюты удобна как для бизнеса, так и для власти, позволяя последний наполнить бюджет.