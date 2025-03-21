Индекс Мосбиржи отреагировал на решение ЦБ по ставке

На фоне решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых индекс Мосбиржи начал снижаться. Это следует из данных торгов.

ЦБ сегодня днем в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. В своем пресс-релизе Центробанк подчеркнул, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отметил он.