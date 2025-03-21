Экономист рассказал, когда ЦБ начнет снижать ставку

С учетом сегодняшнего решения совета директоров Банка России оставить ключевую ставку на уровне 21% ее снижения следует ждать в июне или июле, заявил "Российской газете" главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков.

Сигналов о том, что ЦБ может снизить ставку раньше лета, пока не просматривается, отметил финансист.