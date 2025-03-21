80 или 90: сколько будет стоить доллар на следующей неделе

Аналитики, опрошенные изданием Life, рассказали, сколько будет стоить доллар на следующей неделе. В частности, по словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александра Шепелева, ожидается, что американская валюта стабилизируется в районе 85, а юань — у 11,5 рубля.

Как уточнил эксперт, укрепление рубля может быть предотвращено подготовкой компаний к уплате налогов, что приведет к появлению на рынке дополнительной валюты. В том случае, если геополитическая ситуация будет благоприятной, курс рубля укрепится до уровня 80 рублей за доллар и 11,1 — за юань, подчеркнул собеседник.

По словам экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы, в условиях уменьшения геополитической напряженности и снижения уровня инфляции, перспективы укрепления курса рубля в первой половине весны выглядят весьма вероятными. По состоянию на 20 марта, курс доллара составлял 81,4 рубля и 76 рублей, что свидетельствует о его минимальных позициях. Однако следует учитывать, что для российского бюджета оптимальным является курс доллара в диапазоне от 90 до 100 рублей, отметил специалист.

Эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан подчеркнул, что курс доллара, вероятно, упадет ниже 80 рублей, однако такое снижение может продлиться недолго, так как курс колеблется в зависимости от повестки и решений Банка России. По словам главного аналитика Neomarkets Олега Калмановича, если регулятор примет жесткие меры, нацвалюта РФ останется в диапазоне 78–82. В противном случае курс может устремиться выше 85, добавил собеседник.