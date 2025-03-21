Раскрыт новый план Европы по получению газа из хранилищ на Украине

Еврокомиссия начала обсуждать транзит газа из Греции и Турции — топливо будет запасаться в подземных газовых хранилищах (ПГХ) на Украине, после чего перенаправляться в трубопроводы Словакии. О новом плане Европы со ссылкой на источники, близкие к переговорам сообщает Politico.

© Lenta.ru

Соответствующее предложение озвучили во время визита представителей ЕК в Киев в конце февраля. Этот план должен помочь разрешить конфликт между Украиной и Словакией из-за прекращения транзита российского газа в республику — в январе «Газпром» прекратил прокачку топлива для его транспортировки в Европу через территорию Украины из-за отказа украинской стороны продлевать контракт. Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что республика будет терять по 500 миллионов евро в год без этих поставок. В ответ он пригрозил наложить вето на военную помощь Киеву от ЕС.

Согласно плану, Украина будет закупать топливо у Греции и Турции, после чего транспортировать его через территорию Словакии. Это позволит избежать покупки российского газа и одновременно вернет Словакии возможность зарабатывать на транзите. Предполагается, что в украинских газовых хранилищах будет храниться до 10 миллиардов кубометров газа.

По данным Reuters, Еврокомиссию, Словакию и Украину уже попросили активизировать усилия по поиску решений проблемы транзита. Среди вариантов рассматривают даже возобновление поставок из России. С начала февраля «Газпром» возобновил поставки газа в Словакию через газопровод «Турецкий поток», с апреля объемы должны вырасти в два раза. Через территорию Украины российский газ в восточноевропейскую республику не поступает до сих пор.