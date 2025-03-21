В ЦБ рассказали, могут ли магазины выдавать сдачу порванными купюрами

В магазинах кассирам нельзя выдавать клиентам банкноты, имеющие значительные повреждения. Об этом сообщает Банк России в своем Telegram-канале.

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ЦБ подчеркнул, что такие банкноты «должны быть сданы в банк, а не выданы клиенту». Также отмечается, что в случае совпадения хотя бы одного из пунктов, перечисленных в указании Банка России № 3210-У, выдача банкноты в магазине невозможна.

Речь идет о загрязнении поверхности банкноты, которое приводит к снижению яркости изображения на 6% и более, посторонних надписях, рисунках, печатях, крупных контрастных пятнах размером от 5 мм, крупных разрывах краев банкноты размером от 7 мм и сквозных отверстиях и проколах размером от 4 мм.

Также подчеркивается, что части банкнот, которые составляют менее половины от изначальной площади купюры, или монета, на которой изображение уже не различимо, не могут считаться денежными средствами.

Ранее сообщалось Центробанк решил ужесточить правила выдачи кредитов. Согласно новым правилам, взять деньги взаймы станет сложнее. Это должно стать дополнительной защитой от мошенников.