Стали известны первые результаты торговой войны США и Китая

Китай снизил закупки американского хлопка на 80 процентов, а автомобилей с большим объемом двигателя – на 70 процентов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) упали больше, чем на 40 процентов. На все эти товары Китай ввел пошлины в феврале или марте. Впрочем, по некоторым другим позициям наблюдается рост. Например, импорт сои увеличился на 50 процентов, а закупки процессоров и чипов почти удвоились. За счет этого общий импорт из США вырос на 2,7 процента, до почти 27 миллиардов долларов за первые два месяца этого года.

А вот импорт оборудования, используемого для производства полупроводников, за первые два месяца этого года сократился на треть.

Как пишет издание, усиление торговой войны создает огромную неопределенность и увеличивает издержки для предприятий по всему региону.

По данным на 18 марта, Китай на протяжении 40 дней отказывался от импорта американского СПГ из-за пошлин, введенных властями США. Такой перерыв стал самым длинным за два года. Дело в том, что КНР ввела 15-процентный тариф на поставки СПГ из США с 10 февраля в ответ на введение Вашингтоном пошлин на весь китайский экспорт.