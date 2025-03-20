ЕС отказался от конфискации замороженных российских активов

Страны Евросоюза официально отказались от конфискации замороженных суверенных российских активов. Об этом пишет DW* (СМИ, выполняющее функции иноагента) со ссылкой на документ, принятый на саммите ЕС.

В 2022 году страны G7 заморозили активы Центробанка РФ на сумму около €300 млрд. Большая часть этих средств — €190 млрд евро — находится в центральном депозитарии Бельгии, остальные деньги размещены во Франции, Японии, Великобритании, США и Швейцарии.

«В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на Украине и не компенсирует Киеву ущерб, причиненный в ходе конфликта», — отмечается в резолюции, принятой лидерами стран Евросоюза.

Журналисты отметили, что против конфискации российских активов выступили несколько стран Ес. Они аргументировали свою позицию опасностью подобного прецедента для европейской конкурентоспособности на рынке финансовых услуг, необходимостью поддерживать Украину на проценты от этих средств.

Также в документе говорится, что Евросоюз готов усиливать давление на Россию в том числе посредством дальнейших санкций.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.