Эксперты спрогнозировали,  что ждет рынок перевозок

На рынок грузовых перевозок оказало влияние развитие маркетплейсов, тенденция к увеличению доли небольших посылок продолжится и в этом году. Кроме того, в трендах, которые будут определять развитие транспортной и складской логистики, - беспилотная доставка и роботизация.

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На внутреннем рынке грузоперевозок доля автотранспорта растет, в том числе за счет развития маркетплейсов. В компании "Деловые линии" фиксируют рост спроса на доставки малогабаритных грузов не первый год.

"Заказчикам удобно отправлять небольшие партии грузов в распределительные центры маркетплейсов или клиентам интернет-магазинов, так как в этом случае получателям доставят товар прямо в руки", - отметили в пресс-службе.

Исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина рассказала, что хотя темпы роста электронной торговли замедлились, направление остается привлекательным и востребованным, траты потребителей на таких площадках увеличиваются.

"В грузоперевозках все активнее прослеживается тренд на быструю доставку, транспортировку мелких и сборных грузов", - сообщила она.

Спрос на доставку мелких и сборных грузов растет, благодаря популярности маркетплейсов.

По международным перевозкам до 2022 года лидировало европейское направление, сейчас же на первое место вышел Китай. Азиатско-Тихоокеанский регион является ключевым в общемировом потоке грузов, уточнила заместитель гендиректора по коммерческой деятельности "Москва Карго" Елена Ермакова.

"Ситуация в этом регионе всегда имеет большое значение для того, что и кто будет перевозить, как будет формироваться рынок. По прогнозам экспертов, одним из драйверов роста в 2025 году будет перемещение полупроводников и кремниевых пластин", - отметила она.

В компании Unitrade полагают, что главными трендами этого года станут беспилотная авиадоставка грузов, использование роботов для сортировки посылок, и искусственного интеллекта для построения и планирования оптимальных маршрутов. Связано это в том числе с одним из ключевых вызовов отрасли - острым дефицитом кадров.

Директор по логистике ГК "ЕТЕ" Евгений Школьный считает, что рынок грузоперевозок будет зависеть от соотношения сроков доставки и цены.

"Например, сейчас прямые железнодорожные перевозки из Китая в РФ подешевели на 50% с уровня ставок лета 2024 года. При достаточно свободных сухопутных погранпереходах в ближайшее время спрос на этот вид транспорта среди импортеров может вырасти на 20-30%", - отметил он.

В автомобильной доставке, по мнению специалиста, может проявиться схожая динамика.