Ценам на золото предрекли новый исторический рекорд

Стоимость золота на мировом рынке в ближайшие недели или месяцы может достичь отметки в 3200 долларов за тройскую унцию. Об этом заявил РИА Новости эксперт «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос.

По словам специалиста, в случае значительного усиления геополитической напряженности в различных странах, цена на драгоценности может увеличиться. Это, в свою очередь, негативно скажется на ювелирной индустрии в глобальном масштабе, отметил он.

Наблюдаемый рост цен на драгоценный металл объясняется обострением ситуации на Ближнем Востоке, опасениями по поводу состояния экономики США в связи с новыми тарифными мерами и ожиданием решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке, полагает собеседник. Согласно прогнозам аналитиков, регулятор сохранит показатель на уровне 4,25-4,5% годовых.

На прошлой неделе цена золота на бирже Comex в Нью-Йорке впервые в истории превысила отметку в 3000 долларов за тройскую унцию. 19 марта стоимость обновила очередной исторический максимум на уровне 3 052,31 доллара. По итогам шести предыдущих торговых сессий котировки золота поднялись на 4,88%.