США продлили исключение Турции из санкций против «Газпромбанка»

Вашингтон продлил для Турции исключение из санкций по оплате поставок российского газа через Газпромбанк до мая.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника.

«США согласились продлить действие исключений из санкций, которые позволят Турции продолжать покупать российский природный газ до мая», — говорится в публикации.

Как отмечается, срок действия исключения истекал 20 марта.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий покупателям российского газа из-за рубежа до 1 апреля оплачивать поставки рублями не только через Газпромбанк, но и другие кредитные организации.