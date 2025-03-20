Bloomberg: США продлили до мая исключение для Турции по оплате через Газпромбанк

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Вашингтон продлил для Турции исключение из санкций по оплате поставок российского газа через Газпромбанк до мая.

США продлили исключение Турции из санкций против «Газпромбанка»
© РИА Новости

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника.

«США согласились продлить действие исключений из санкций, которые позволят Турции продолжать покупать российский природный газ до мая», — говорится в публикации.

Как отмечается, срок действия исключения истекал 20 марта.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий покупателям российского газа из-за рубежа до 1 апреля оплачивать поставки рублями не только через Газпромбанк, но и другие кредитные организации.

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