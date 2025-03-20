Еврокомиссия намерена сократить импорт сахара с Украины

Еврокомиссия (ЕК) планирует сократить импорт поставляемого с Украины сахара из-за жалоб европейских фермеров и обвала цен на рынке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен заявил о подобном намерении на Парижской сельскохозяйственной выставке в конце февраля.

Он не уточнил, на сколько именно ЕС сократит импорт, но подчеркнул, что он будет "значительно ниже" текущего уровня.

Хансен добавил, что ЕК рассмотрит правила импорта и других украинских продуктов, включая зерно, однако не привел каких-либо подробностей.

В июне 2022 года ЕК предоставила Украине свободный доступ на свои сельскохозяйственные рынки, отменив ввозные пошлины, но протесты местных фермеров заставили сократить эту поддержку. Протестующие утверждают, что импорт дешевых продуктов дезорганизовал аграрный сектор ЕС.