Газ в Европе резко подорожал

В четверг утром в Европе наблюдается рост биржевых цен на газ до отметки в 495 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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В 10:00 по московскому времени стартовали торги апрельскими фьючерсами на индекс TTF — крупнейшего в Европе газового хаба, расположенного в Нидерландах. В начале стоимость контракта составляла 493,8 доллара за тысячу кубометров, что на 1,1% больше расчетной цены предыдущего торгового дня. К 10:58 по московскому времени цена фьючерсов выросла до 495 долларов за тысячу кубометров, что на 1,3% больше расчетной цены предыдущего торгового дня.

В прошлом году средняя стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% меньше, чем в предыдущем году. В 2021–2022 годах цены на газ были значительно выше. Такого устойчивого роста цен не наблюдалось за всю историю существования газовых хабов в Европе, которая началась в 1996 году. В начале весны 2022 года котировки достигли исторического максимума в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил «Известиям», что при отказе Европы от российского сжиженного природного газа стоимость энергоресурсов существенно повысится, а ситуация на рынке континента ухудшится.